Nobel de la Paz mirando hacia un leonés

«Hoy es un mal día para el régimen de Nicolás Maduro, para el socialismo español y para el nexo que les une, José Luis Rodríguez Zapatero». Así de contundente valoró el Nobel de la Paz la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Su jefe, Alberto Núñez Feijóo, afeó a Pedro Sánchez que no felicitase a la venezolana María Corina Machado y auguró que si llega a La Moncloa se apartará de «los intereses oscuros» de Sánchez y Zapatero. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo también se acordó del político leonés en X: «¿Qué ha dicho Zapatero del Nobel de la Paz de María Corina Machado? Es que no lo he oído». Y en Vox tampoco faltaron referencias. Su presidente Santiago Abascal ve «un castigo» a Zapatero y Sánchez, «los aliados de Maduro».