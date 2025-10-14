ZP gobierna España

Creado: Actualizado:

He pasado por varias fases respecto a la errática e incomprensible labor de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, calificado con los peores comentarios por la mayor parte de los diplomáticos. Al principio, pensé que le venía grande el cargo. Luego, cuando fue nombrando embajadores a sus más amigos, sacrificando los méritos de los más capaces, creí que se había contagiado de las maneras de su jefe, Pedro I, El Mentiroso. Y ya, hoy, estoy convencido de que, en efecto, obedece las órdenes del presidente del Gobierno, quien, a su vez, sigue las directrices marcadas por Zapatero. La convicción proviene de la sorprendente, y desacertada decisión, de no permitir que el Rey de España felicite a la premiada con el Nobel de la Paz, Corina Machado, y las ridículas evasivas del Gobierno, refiriéndose a la justamente premiada, cuando la mencionan y requieren por ella los periodistas, como «esa señora de la que usted habla». El misterioso viaje de Delcy Rodríguez y sus maletas, y los nada misteriosos y evidentes viajes de José Luis Rodriguez Zapatero a Venezuela, en más de setenta ocasiones, pueden servir para una posible explicación, que nos coloca defendiendo a un tirano, que ha arrojado fuera del país a cerca de nueve millones de venezolanos, que ha cometido un fraude electoral, reconocido mundialmente, y que tiene a los opositores en la cárcel, y debe estar rabioso por no tener entre rejas a la reciento Premio Nobel de la Paz. Ya fue zaborrera, y torpe, la manera en la que, la embajada de España, colaboró para obligar a que se fuera de Venezuela, Edmundo González, el ganador de las elecciones que le robó el fraudulento Maduro. Y, ahora, ya nos hemos puesto en el lado incorrecto de la Historia, apoyando a los dictadores, y reprobando a quienes luchan por la democracia y la libertad, poniendo en riesgo sus vidas. ¿Y la política interior? ¡Ah! Esa me parece que la dirige El Prófugo. No me extraña el aspecto que tenía el señor que se cree presidente del Gobierno de España la mañana del domingo pasado. Su situación no es para sonreír. Claro que la nuestra es para llorar.