Los helicópteros sí llegaron con premio...

Las visitas de Pedro Sánchez a la provincia de León son tan frecuentes últimamente como inesperadas. Parece que a la tercera llegó la vencida y, en esta ocasión, viajó con un anuncio concreto. Las pasadas fotos por la crisis de los incendios forestales fueron infructuosas. Pero ayer, en su regreso aéreo para la cumbre climática con doble helicóptero sin usar su popular falcon, se prodigó en alabanzas hacia La Térmica de la Ciuden. Y quizá reabrió el viejo sueño que promovió Rodríguez Zapatero de promover a Ponferrada como capital de la energía. Su Gobierno se ha comprometido a que sea la sede, al menos, de una cumbre climática cada año...