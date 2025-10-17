'Daños colaterales' que exigen una disculpa

Creado: Actualizado:

La situación convulsa que genera todo lo relacionado con Pedro Sánchez desembocó ayer en un escena que merece todas las condenas. La fotógrafa del Diario de León, Virginia Morán, fue zarandeada por un fornido miembro del equipo de seguridad del presidente, en una situación más propia de otros tiempos. De aquellos míticos ‘grises’ que no tenían ningún reparo a la hora de encarar al ‘enemigo’. Sánchez tiene en esa agenda tan leonesa de este otoño una quinta visita prevista para dentro de pocos días. No sería razonable que se presente ante los medios de comunicación leoneses sin que antes llegue una petición de disculpas expresa y clara hacia la víctima de lo que alguno quizá quiera ver como meros ‘daños colaterales’.