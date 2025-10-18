León desenfocado

Creado: Actualizado:

Podría parecer que estos días León está en el foco del interés político nacional. El presidente Sánchez le ha cogido cariño a comparecer por esta tierra, falta que traiga algo; el ministro Puente al fin ha recibido la lista de peticiones de la Diputación; el Congreso de los Diputados ha 'debatido' las urgencias de la provincia en infraestructuras; el peaje del Huerna está en el candelero (gracias a Asturias),... Mas la conclusión de tanta actividad sólo deja claro un futuro realmente desenfocado.

Sánchez vino a clausurar el Enise. Dejó en el ciberseguro aire un montón de obviedades y ninguna novedad. Un Centro Nacional de Ciberseguridad que el Gobierno aprobó en enero y cuya falta de concreción ha permitido que políticos y administraciones oportunistas o desinformados (¿qué es peor?) se peleen por la sede de lo que parece una oficina de coordinación, pero se comercia como si fuera una agencia espacial. Todo el bueno para este convento, pero habrá que dimensionar la cosa.

De Puente poco se espera, pero la Diputación sólo ha vuelto al pueblo con el compromiso de que la directora de Aena vendrá a ver qué hay de la terminal de mercancías del aeropuerto, y encarga el mediático ministro que se implique a los empresarios. El viejo juego del huevo y la gallina. Empresarios había, presuntamente, para Torneros, y ahí sigue el erial.

Lo que sí ha traído el presidente de la Diputación es el recado de comunicar que en la llegada del tren de Feve a Padre Isla y el soterramiento de San Andrés lo que hay son lentejas, como el peaje del Huerna. Postura inamovible, pese a la movilización ciudadana.

Pero todos tranquilos, porque el Congreso de los Diputados ha aprobado que se aborden con urgencia las decenas de obras comprometidas para la provincia durante años, y pendientes siempre de pasar de las musas al teatro. Ester Muñoz llevó a la Cámara Baja las penurias de los leoneses, que se debatieron en otro erial, el del vacío de los asientos de sus señorías. La cosa quedó en un descafeinado dedo a dedo (ni de lejos llegó a un mano a mano) con el diputado Cendón, que justificó la abstención socialista en el apoyo a las demandas leonesas en negar la mayor: el Gobierno de Sánchez no margina a León. Aunque sólo pudo argumentar los proyectos de Zapatero como aval.

¿Qué vamos a sacar los leoneses de todo esto? Poco claro se otea el horizonte.