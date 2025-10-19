Creado: Actualizado:

Armados con un palo y un cubo para hacer ruido, además de un saco en el que apresar a las piezas, los socialistas se llevaron esta semana a los representantes de UPL a Madrid a cazar gamusinos. Ahora los venden en las carnicerías y en los quioscos, donde se han apropiado del misterio para convertirlo en una galleta de chocolate. Pero como los novatos en los cuarteles, los pardillos y los rapaces en los pueblos, los leonesistas partieron al rececho hasta por dos veces. El martes, en la cita con el ministro de Política Territorial, dicen que les dijeron que comprenden «el legítimo derecho» de reclamar la Autonomía Leonesa, pero ocultan que ese ministro ya avisó hace un año de que su partido no apoyará una comunidad más. Como no tuvieron bastante, el jueves se subieron al coche de su socio de gobierno en la Diputación para que, en su despacho, Puente les explicara que lo más parecido a un tren que volverá a la estación de Matallana será el trampantojo de un bus eléctrico, que no se soterrará en San Andrés, que la A-76 y la A-60 van despacio, que el peaje de la Asturleonesa no se levanta, como sí hicieron entre Alicante y Tarragona, y que la terminal de mercancías del aeropuerto ya si eso viene y lo mira una chica de Aena que tienen para estas cosas.

El viaje se lo podían haber ahorrado, que ya hizo la digestión de los incumplimientos el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, al día siguiente. Para los que se quedaron vino Pedro Sánchez, dos veces, a explicar que bastante tenemos con la ciberseguridad y que, «si alguien quiere poner rostro a la emergencia climática, que mire a la provincia de León». Podía haber abierto el condicional con «si alguien quiere poner rostro al desierto demográfico, al abandono de las administraciones, a la marginación institucional», pero eligió mejor lo otro, que no le estropeaba las fotos con los palmeros. La semana de León en Madrid la remató el debate en el Congreso entre Ester Muñoz y Javier Alfonso Cendón, que demostraron que a lo mejor se nos ha ido la mano con lo de exportar talento joven. El espectáculo lamentable sirvió para escenificar, delante de todos, que para traicionar a la provincia leonesa el PSOE y el PP compiten. No nos engañan más. Esos gamusinos, al abrir el saco, se ve que eran piedras.