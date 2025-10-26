El invierno desembarca en el aeropuerto

Creado: Actualizado:

El aeropuerto de León inicia este domingo la temporada de invierno, que se extenderá hasta el 28 de marzo del próximo año, con una oferta más reducida y concentrada. De hecho, serán los aeropuertos de León y Valladolid los que concentren la actividad durante los próximos meses en la Comunidad, ya que en la base de La Virgen del Camino la compañía Air Nostrum no tiene competencia, mientras en Villanubla se espera el retorno de Vueling el próximo 28 de octubre, así como la continuidad de Binter, pero con una oferta ampliada respecto al pasado año. A los vuelos a Barcelona, León sumará las conexiones con Mallorca, Oporto y Las Palmas de Gran Canaria.