Sánchez pasó por León y llenó la despensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevó este domingo los aplausos de los militantes del PSOE en un Palacio de Exposiciones acondicionado para la ocasión y en donde nadie sacó a colación que el significativo enclave estaba destinado a ser un Palacio de Congresos, emblema del despegue de León hacia el siglo XXI. El entusiasmo se disparaba cuando, todos a coro en el recinto, se lanzaban a cantar a pleno pulmón el «Eres tú mi artista preferido», del roquero Rosendo, cada vez que el presi aparecía en escena. Además de loas y pancartas, Sánchez no olvidó llevarse lo mejor de León: una bolsa bien repleta de embutidos de la Montaña Central leonesa.