Los consejeros del PP abandonaron en grupo la interterritorial de salud donde estaban reunidos con la ministra, Monica Garcia, por los enfrentamientos previos, a causa de los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. La falta de información a las mujeres a las que se sometió a una mamografía, los fallos informáticos en la comunicación sobre las lesiones descubiertas constituyen una negligencia inadmisible que ha puesto en riesgo la vida de cientos de mujeres. El Gobierno andaluz ha tratado de minusvalorar la pésima gestión, alegando que eran casos aislados. Su presidente, Juanma Moreno, teme más el coste electoral que las demandas judiciales. Pero lo más grave es que estos fallos evidencian el abandono y el recorte económico de la Sanidad pública por parte de los gobiernos autonómicos del PP. Por poner un ejemplo: Madrid, con los hospitales más punteros de España, a donde se derivan enfermos de otras comunidades, es una de las que tiene un presupuesto más bajo en Sanidad. Así ocurre que las citas se estén dando para enero de 2027 en el caso de las colonoscopias, prueba esta imprescindible en el cáncer de colon y recto. O que ahora se busquen radiólogos desesperadamente para cribados de mamá y que no se repita el escándalo de Andalucía. La coincidencia de que todos los consejeros del PP abandonaran la reunión al unísono hace pensar que la orden vino de Génova. Otra cosa es que el Gobierno de Sánchez haya encontrado un argumento para desviar la atención de los muchos problemas que les acosan. Y que la ministra de Sanidad, que tiene a los médicos en pie de guerra, se ampare en el «abandono» para llamar a los consejeros «cafres». Porque, lo realmente importante, lo que debería preocuparles a unos y a otros, es defender, cuidar, respetar y dotar, con los impuestos de todos los españoles, la Sanidad pública. Emblema, junto con la Educación pública, del estado del bienestar y de un régimen democrático. ¿Acaso no les basta con haber convertido el Congreso en el escenario de sus insultos, gritos y falta de debate?