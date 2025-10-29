Resucitadores

Creado: Actualizado:

Franco lleva muerto medio siglo. O sea, que ya no vivía cuando todo español menor de 50 nació. Sánchez tenía tres años y Zapatero quince. En el coro ministerial, tanto entre «pesoes» como entre podemitas recocinados, sera difícil encontrar uno, salvo Margarita Robles, de 1956, que vieran un «gris» y menos uno de la «social» —la Policía Armada y la Brigada Política del Régimen— y ni corrieron delante suyo ni sufrieron siquiera una detención.

Pero ahí los tienen ustedes. Nadie sino ellos y solo ellos, así se nos presentan por supuesta trasmutación corporal de la sigla, son todos heroicos combatientes contra la dictadura y por la libertad. Que mas allá de la primera y rotunda mentira que supone añade una falacia más. El PSOE, en la lucha clandestina de los últimos años del franquismo, ni estuvo ni se le esperaba. Con la excepción de Nicolas Redondo y un puñado más ni uno solo pisó una cárcel, aquello le tocó al PCE, «cuarenta años de vacaciones», que dijo Tamames, que sí pasó por Carabanchel. Lo de ahora no es sino impostura y una apropiación indebida con todas las de la ley.

Porque he aquí, que de Franco, del que al cabo nos libramos y al que definitivamente la Transición reconciliadora enterró, por los 80 y los 90 y principios del 2000 aquí casi nadie lo mentaba y menos que tuviera quien lo escuchara y lo votara. Era ya historia y para nada referencia de presente y aún menos futuro. Hasta que a Zapatero le hizo falta como baza electoral para, según sus propias palabras a un asentidor Gabilondo, «crear tensión». O sea, enfrentar a los españoles y situar la línea de «buenos y malos» entre aquellos a quien se les asignaba el ser o no herederos del dictador. Al que se le colocaba en un lado se convertía en depositario de todas las virtudes inherentes al progresismo y merecedor de condecoración por una supuesta y presunta lucha por la libertad. Los otros pasaban a ser el mal redivivo de un fascismo que en democracia solo logró y por una sola vez llevar un diputado al Congreso, Blas Piñar.

La operación «Resucitar a Franco» quien la inicio fue ZP y en ella ahora su sucesor es en lo que está. Sánchez, cada vez mas acorralado y colgado de las peores brochas, con lo que nos va a dar en noviembre, el mes que murió en 1975 el dictador, una turra que no te menees es con Franco. Hay algo en lo que quizás no nos estemos cayendo del todo pero es una evidencia total. Aquí, en Europa y en América también. El pretender estigmatizar con el sambenito de extrema derecha no da ningún resultado. Y a las pruebas me remito. La milonga antifa se está quedando en lo que realmente es. El totalitarismo y la represión contra quien no piensan como ellos son su verdadera y comprobada seña de identidad. Vamos, que acusan a los demás de lo que ellos son.