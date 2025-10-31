Mercadear y politizar el dolor

Creado: Actualizado:

En España tenemos una larga experiencia sobre la politización del dolor, y su aprovechamiento. El ejemplo más claro y brutal fue el de ETA, que institucionalizó que, en la lucha política, era permitido y plausible el asesinato (causar dolor efectivo y rápido) como un medio para provocar un malestar social que abriera el camino hacia la independencia del País Vasco. Naturalmente algo tan brutal requiere unas excusas para uso interno, y el asesinato se justificaba, porque la lucha contra la Dictadura intentaba liberar al pueblo vasco, oprimido por el tirano.

Luego, cuando no había Dictadura y se instauró la Democracia, ETA siguió asesinando, porque sin la independencia los vascos no podían alcanzar la felicidad. Esta ignominia grosera fue imitada, de una manera más suave y disimulada, por los dos partidos hegemónicos, tanto el PSOE como el PP, que aprovecharon el dolor de las víctimas para intentar sacar provecho electoral. Leyendo declaraciones del PSOE, tras terribles atentados, podía parecer que la culpa de la catástrofe no era de ETA, sino del PP, y al contrario.

Pero todavía fue más sorprendente el descubrimiento de José Luis Rodriguez Zapatero, a punto de desaparecer ETA, de resucitar los dolores y sufrimientos de hace 89 años, cuando comenzó la guerra civil española, descubrimiento que sirve para dos objetivos: reavivar el odio en la sociedad española, con el fomento de muros ideológicos, y desprestigiar y ensuciar uno de los mayores logros de la clase política española, la Transición, que acordó, con su justa Amnistía, enterrar los odios del pasado y ponernos a mirar, juntos y sin rencores, el futuro.

Actualmente se mercadea con el dolor de los valencianos. Y en un panorama donde la irresponsabilidad e ineficacia de la autonomía y del Estado (máximo responsable en una catástrofe de esas dimensiones) fue evidente, se establecen dos bandos, donde unos y otros se echan la culpa, mercadeando de manera impune sobre el luto de más de doscientas familias.

Parece que se avecina otro mercadeo grosero: la Sanidad. La enfermedad y la falta de salud, fuente de dolor, va a ser un objetivo prioritario en la lucha política.

Ya lo estamos viendo.