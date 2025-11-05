Psoe, 5 minutos después

Creado: Actualizado:

No quita que se hayan puesto las gafas de faro de Dodge que sacó Pedro en el Senado para leer de cerca el boquete en las encuestas; que será como el brocal de los pozos de Valdefresno, a lo ancho, con la capa freática a flor de piel, sin poceros ni abisinios introspectivos para regar la huerta. La Sobarriba es la segunda franquicia de la sociedad que el PP abre con el PSOE para explotar las prospecciones. Ya veremos cómo se atreven a pedir el voto en primavera, desde el mismo camastro que estrenaron en las urnas. Al Matute de Soria le pintaron la cara en el cartelón desde el que se ofrece para el ayuntamiento de castillaleón con la camisa de las primeras comuniones de mayo. Que el pesoe corta trajes del pepé se sabía desde que pusieron en marcha el partido de la Sobarriba. Lo dijo uno de los dos que se repartieron la tarta con tal de que los que no quieren León con Castilla (las famosas dos castillas del parte meteorológico que amenaza lluvia para apagar fuegos) no llegaran a tocar pelo. Ahí no hay fachismo que valga. Sólo fue más brava la apuesta de Vox con el soe para calzarse a un alcalde del pepé. A ver quién le dice que no tiene razón el que hizo anotaciones a pie de página junto a la vieja carretera del mercado. Un alcalde del sur de León que chupa ligas sin árbitro, por lo menos desde que Felipe se quitó la pana, se lamentó la otra mañana de lo difícil que es ahora ganar elecciones, porque la gente sabe la de dios. Y está resabiada. Cómo habrán visto la cosa para empezar a ensayar el himno comunero con vistas a los mítines en León, si es que tienen agallas de hacer un mitin en León sin invocar al caballo de Espartero para venir a pedir el voto con los avances logrados en la provincia desde 2018. Se nota que va a haber elecciones porque unos amigos de Ábalos y Cerdán a los que les brota la mierda por las orejas mascullan no sé qué de Mazón. Se nota que habrá elecciones con ese cante de la protesta de los incendios de gente que no sabe ni dónde está León. Ya lo dijo un ministro de Valladolid cuando ardía Nogarejas: se quema mi tierra. Se sabe que habrá elecciones porque al PP no le tiembla el pulso para hacer con León lo que el PSOE, cinco minutos después.