Del color de la toga

Creado: Actualizado:

La semana de declaraciones en el Tribunal Supremo en el juicio que se sigue contra el Fiscal General del Estado han sido muy perjudiciales para él y han apuntalado seriamente la hipótesis de la existencia de una conducta punible, de su autoría, del móvil y de su culpabilidad y del móvil. Ha aflorado con claridad que hubo difusión de una información privada por quien y quienes tener el deber de reserva y custodia, una conducta punible recogida en los artículos 197 a 201 del Código Penal, y que la la decisión partió, se ejecutó y difundió por orden de Álvaro García Ortiz.

Las testificales han puesto de relieve y cada vez con menos dudas que 1) Que ordenó al fiscal encargado de caso del novio de Ayuso que le remitiera el documento con urgencia total. Estaba ya acabada su jornada viendo un partido de fútbol. 2) Urdió la filtración esa misma noche a la que se opuso la jefa de la Fiscalia de Madrid, Almudena Lastra y si fue obedecido por su la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez 3) que otorgó implícitamente el hecho y su autoría cuando interpelado a la mañana siguiente por Lastra :»Lo habéis filtrado», respondió «Eso ahora no importa». 3) La propia jefa de comunicación de la FG declara que la nota posterior a la difusión por parte de El Diario.es y la Ser la hace a su dictado. 4) El documento llega también a Moncloa y desde allí la superfontanera Sánchez Acero se lo manda a Lobato para que lo exhiba ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid contra Ayuso y este se niega a hacerlo hasta que le envían otro que de urgencia se hace publicar en El Plural y acude a un notario para ponerse a cubierto de problemas con la Ley. Se le obligará a dimitir. La amnesia inaudita e increíble de Sanchez Acero no hace sino reforzar la autoría y el objetivo final , atacar a Isabel Díaz Ayuso, Su novio es el instrumento un daño colateral. 5) Procede al borrado total de su telefono y lo cambia por otro pauta que siguen otros como Sanchez Acero y otros de sus allegados.

6) El testimonio del subdirector del Mundo, resulta relevante y esclarecedor,con datos y pruebas y descubre el móvil y desencadenante del delito que es la información publicada por El Mundo (a la que se ha tachado una y otra vez de bulo, y que queda demostrado en la magnífica testifical de Esteban Urreiztieta que no era tal. Se acredita que en el diálogo entre fiscalía y defensa del investigado por delito fiscal hubo también una oferta de la propia fiscalía de pacto. La precisa secuencia Del periodista de los hechos, fechas y horas desmonta los intentos exculpatorios. 7) La perfomance montada ante el tribunal por tres periodistas apuntados al proceso a ultima hora de la instrucción, que se atribuyen el haber tenido antes tal documento en su poder, queda desacreditada por el teniente coronel de la UCO. Particularmente impostada resulta la declarativa de uno de ellos que dice tenerlo siete días antes y que afirma que el FGE es inocente porque sabe quien lo filtro pero por conciencia y presunta deontología de secreto profesional,que no es obligada en un caso así, no lo puede decir. La realidad es que lo publica cuando ya lo está en todos lados y encima toma como referente otro medio que lo ha dado ya.

En mi humilde opinión se le están poniendo las cosas a don Álvaro del mismo color de la toga que para sentarse en el banquillo hubiera debido por decoro no llevar.