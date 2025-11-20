Subida a las funcionarios en ciclo electoral

Creado: Actualizado:

Extremadura ha tomado la delantera y celebrará elecciones en poco más de un mes. Después llegará Castilla y León, y el calendario se intensificará con ese máximo de 2027 para las locales y quizá las generales. En ese contexto quizá se entiende mejor que el Gobierno tira de chequera para anunciar mejoras a sus trabajadores. El Ministerio de Función Pública ofreció ayer a CC OO, UGT y CSIF una subida fija del 10% para los empleados públicos en el periodo 2025-2028 a repartir en los cuatro años. Pero quizá la respuesta no fue la espserada. Los tres sindicatos rechazaron la propuesta, al considerar que es insuficiente.