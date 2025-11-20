Ojalá un juicio

Creado: Actualizado:

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia. Quizá no es razonable que su única responsabilidad sea política y se cure con la dimisión. Tampoco sé si habría condena. Pero un juicio sería más soportable.

Sigo sin ver más utilidad a las comisiones de investigación parlamentarias que el pavoneo de los diputados. «¡Que se calle!», ha llegado a decir Rufián a Mazón. No es la primera vez que manda callar en público con autoritarismo (lo hizo en el Congreso a la bancada del PP). Ese «que se calle» me parece peor que lo que vendría después: «Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo de Valencia les deje de votar».

Tampoco se ha quedado corta Belarra a la hora de exhibir matonismo parlamentario autorizado y normalizado. Nada aportan a la investigación. Solo ira y vergüenza.