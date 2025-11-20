EL RINCÓN
Ojalá un juicio
No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia. Quizá no es razonable que su única responsabilidad sea política y se cure con la dimisión. Tampoco sé si habría condena. Pero un juicio sería más soportable.
Sigo sin ver más utilidad a las comisiones de investigación parlamentarias que el pavoneo de los diputados. «¡Que se calle!», ha llegado a decir Rufián a Mazón. No es la primera vez que manda callar en público con autoritarismo (lo hizo en el Congreso a la bancada del PP). Ese «que se calle» me parece peor que lo que vendría después: «Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo de Valencia les deje de votar».
Tampoco se ha quedado corta Belarra a la hora de exhibir matonismo parlamentario autorizado y normalizado. Nada aportan a la investigación. Solo ira y vergüenza.