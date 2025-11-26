El sueño de lograr el oro sanitario

Creado: Actualizado:

Alfonso Fernández Mañueco aseguró ayer que la Junta aspira a conseguir que el servicio sanitario de la Comunidad sea «el mejor valorado por los propios usuarios», tras situarse ahora como el segundo de España, una valoración que supone una «exigencia» para avanzar y lograr ponerse a la cabeza. Mañueco lanzó este mensaje ante el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta planteada por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, quien ha incidido en la «urgente» necesidad de mejorar la atención sanitaria en Castilla y León. «Estamos impulsando la unidad de ictus en Ávila, será una realidad antes del final de año, igual que en El Bierzo, en Palencia o en Zamora», recordó el presidente autonómico.