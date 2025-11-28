Cervantista sin mitos

Creado: Actualizado:

José Manuel Lucía nos lo debía, y hoy saldará la deuda: impartirá la conferencia Cervantes íntimo, a partir de su ensayo del mismo nombre, uno de los libros del año, y que quedará. Brillante clausura para las jornadas de Sofcaple; tendrá lugar en la Cámara de la Propiedad, a las 19,30 horas. Es un gay comprometido con la defensa LGTBI y ha sido asesor de El cautivo, pero tiene más galones en su currículo de catedrático de Filología Románica, y prestigioso biógrafo de Cervantes. Para que no haya chascos: argumenta que desde la documentación no puede afirmarse que el alcalaíno era homosexual o bisexual, pero defiende la libertad de Amenábar para recrear su hipótesis ficcional, pues no hay nada vergonzante en ella. En su conferencia expondrá los que considera mitos en las biografías del escritor. Haberlos, haylos. Sabe que creo que la vida de Cervantes sí fue heroica y ejemplar, aunque no necesito que me lo conviertan en san capitán Trueno. Vivimos rodeados de vidas heroicas y ejemplares; entre ellas, las del propio Lucía y su marido.

Hoy comeré con él. No se me inquieten los organizadores, ni el público. Llegará a su hora, y me encargaré de que lo más fuerte que deguste sean acelgas. Nada de volcanes gastronómicos. ¿Las croquetas de picadillo? Ni olerlas. Y beberá solo agua, sin burbujas. Si es necesario me comeré su postre. Hace un año, el ectoplasma de don Marcelino Menéndez Pelayo casi se fue al otro barrio en la digestión de un botillo. ¿Y la obligada siesta de todo conferenciante vespertino? Diez minutos cronometrados, que con más se amodorran las tesis.

Cervantes íntimo rebosa saber sobre los siglos de oro, pero también sobre nuestro presente. Un libro riguroso, pero a la vez ameno y divertido, como su autor. Lucía estuvo este verano por León y le escribí en un whatApp: «Nos vemos en La Bañeza»; el teclado del móvil me lo cambió por «Nos vemos en la bañera». Lo corregí a tiempo, pero tampoco hubiese pasado nada. «Cuéntaselo, que le hará mucha gracia», insiste Marta. Lo haré. Reirá.

Lector, nos vemos por la tarde, en la conferencia de un gran cervantista con voz propia. Heroico y ejemplar, enamorado y correspondido. Y esto no son mitificaciones, sino verdades documentadas.