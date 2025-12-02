La 'manta' de Ábalos

Creado: Actualizado:

Al hilo de la entrada en prisión del ex ministro y todavía diputado José Luis Ábalos, está cobrando uso y velocidad la conocida metáfora de la manta. «¿Tirará de la manta»?, se preguntaba algún medio en su portada. «Ha empezado a tirar de la manta»—avanzaba otro— aludiendo a una declaración de Ábalos en la que apuntaba a Begoña. Era un dardo dirigido contra la esposa del presidente del Gobierno implicándola en el rescate de Air Europa, lo que es tanto como decir que apuntaba al propio Pedro Sánchez.

La prisión activa la reflexión acerca del futuro y, cuando este se presenta sombrío, tiende a buscar algún tipo de asidero. No sabemos sí Ábalos se soltará de la lengua aportando datos o, si como venía haciendo hasta ahora, amaga pero sin dar el paso.

Es probable que hasta que el juez le envió a prisión haciendo suya la petición de la Fiscalía todavía confiaba en librarse de la cárcel. Tal vez confiaba en que le iban a tratar como lo habían hecho con Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado hoy condenado e inhabilitado pero a quien había defendido tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía.

Quizá pensó que en su anunciada situación de infortunio encontraría algún apoyo por parte del hombre del que había sido mano derecha durante la larga marcha hasta recuperar la secretaria general del PSOE.

Su confianza en Pedro Sánchez debió empezar a resquebrajarse cuando, en su comparecencia ante una comisión del Senado, prácticamente negó conocer a Koldo García —de «anecdótica» calificó la relación con quien había recorrido en coche media España— y nada dijo en favor de Ábalos y la situación por la que atraviesa. Por eso empezó a enseñar un poco los dientes confirmando que, según testigos presenciales, Sánchez se había entrevistado con Otegi para contar con el apoyo de Bildu a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los señalados lo han negado pero Ábalos no ha rectificado.

Cuando habló en estos términos todavía no había ingresado en prisión. Ahora que ya está dentro le habrán contado que quienes eran sus compañeros hasta hace unos días califican de «deleznable» su proceder por largar cosas contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez . Cabe suponer que habiendo estado durante más de cinco años —entre la secretaria de Organización y el paso por el Ministerio de Fomento— al tanto de la vida interna del partido y de los secretos del Gobierno Ábalos dispone de sobrada información para incluso hacer tambalear el Gobierno. Cual pueda ser el tamaño de la «manta» y sí piensa tirar de ella, solo lo sabe él y dependerá de su horizonte carcelario.