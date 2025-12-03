Tacticismo electoral con perjuicios claros

Creado: Actualizado:

Cuando faltan apenas tres meses para el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas, cada día que pasa se hace más evidente que los partidos ya no saben de otros fines. Todo se piensa y se hace con la calculadora de votos en la mano. Pase lo que pase. Ignorando incluso los perjuicios a las instituciones y a los ciudadanos. No parece razón suficiente para dejar al Ayuntamiento de León sin Presupuestos para 2026 el hecho de que en marzo sean las Elecciones Autonómicas. Puede suscitar incluso cierta chanza que el calendario de la Junta determine la acción política del alcalde José Antonio Diez, tan enfundado en su bandera leonesista, y la propia UPL.