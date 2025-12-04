Creado: Actualizado:

Estuvo Victoria Vera el lunes en el programa televisivo que dirige y presenta Sonsoles Ónega. Le pusieron a su madre hablando de ella en 1995.

La actriz dijo que no la recordaba con esa voz. La señora murió hace unos cinco años cuando ya había alcanzado los 104. Una mujer extraordinaria que durante la Segunda República ganó unas oposiciones para poder formar parte del Ejército.

Don Juan Carlos también es un señor extraordinario. Victoria Vera lo ha defendido alguna vez («se ha equivocado, pero nos ha dado décadas de bienestar y una imagen maravillosa en todo el mundo. ¿Es que nadie se fija en los escándalos de la monarquía británica?», ha comentado).

Ahora Vera se ha abierto una cuenta en Instagram. A ver por dónde va.

Cuando ves el vídeo que ha difundido el anterior rey como promoción de sus memorias, reconoces la voz. Se parece muchísimo a la de cualquiera de sus imitadores más toscos.

Si lo escuchas en grabaciones de 1976 o 1996 la voz es otra. La musa de la transición puede decir lo que quiera. El muso de la transición, quizá no.