Piden posta

Marrano de monte, guarro salvaje, chancho... jabalín en popular, jabalina su tronca, jabato o rayón su cría, jabalises en el bar de exagerados, jabalí en el diccionario... y al fondo, la madre que lo parió y en la que hoy se cagan todos los criadores de porcino de este país que podría tornarse africano en peste galopante. Vaya avería. Y se pide matarile para ese gocho de pelo hirsuto que hasta se hace urbano y en poblados encuentra su mejor supermercado con lineales de contenedores emanando un tufo irresistible que en la montaña tienta también al oso en su nocturnidad atrevida. En muchos de nuestros pueblos tanta piedad con osos, lobos y jabalíes se la toman como insensata broma del ciego ecologismo urbano, argumentando que tanto desmadre —y ahora esa peste porcina— están pidiendo posta, cartuchazo y control de especie... o de natalidad, esterilizándolos... o cosiéndole al macho, por ejemplo, un mandil ante el pijo como hacían antes los pastores con el carnero en celo, mandilín como tope del meano a su salida impidiéndole alcanzar a la borrega... aunque habría que ver quién le cose ese mandilete al jabalí. Mejor las postas... y sin duelo. Eso piden.

En España hay casi 2.000.000 de jabalíes y al año se matan 300.000; aun así su población crece, como sus accidentes en carretera, daño agrario o presencia en parques y ciudades, siendo ahora senda inmejorable para esa peste. Pero ocurre que también se crían jabalíes en granjas cinegéticas (más de 50 sólo en Castilla-La Mancha) para proveer caza en cotos o cercados, siendo ya vieja la agria polémica entre animalistas que piden esterilización y cazadores que lo creen aberrante viendo en la escopeta su mejor control, aunque busquen más su cabeza-trofeo o colmillos y pasando de consumir su carne, exportada a Francia (es dieta de Obélix) o Alemania; aquí sólo tenemos «cabeza de jabalí», pero es un tojunto con sólo cosa del cerdo (oreja, morro y lengua)... También hay quienes dicen que si hubiera más lobos estaría controlada la especie (¿controlada?, ¿en qué cómic vieron al lobo encararse a un fiero y temible jabalí adulto?... en León y Zamora crece el lobo... y también el jabalí).