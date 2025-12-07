Repicando va

Creado: Actualizado:

Licencia pido para repicar aquí lo que aquí mismo se escribió 23 años ha, 2002 era, y así atorraba: Admirose un omañés al ver que en su más tierna infancia cuatro guajinos de Lancia supieran hablar lleounés. Hay que se joder, se dijo, que a mí me cueste un revés esta lengua que es pavés y que hoy la falen los pijos. Arte diabólico es, dijo torciendo el mostacho, que p»hablar lleounés un cacho un hidalgo del Cumbral llega a viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho. Redimuerto el palabrario del babiano o cainejo, quieren, como en Cantalejo, revestirse con sudario de un argot en revoltijo, convirtiendo este cortijo en un corral parcelario, pues para iniciar rescates de fósiles y cabrates ármase una discusión sobre si es Lleoun o Llión quien pagará este dislate, llamándolo también Lleón para agrandar el follón... ¿ye tontuna de remate?... ¿y pa cual de los tres regates pedimos autodeterminación?... Pídomela yo pa Matueca, que es república albanesa por tener pispa abadesa que logró asar la manteca sin usar horno o sartén... y pídola desde el arcén de aquesta senda babieca para la ceca y la Meca, para Astorga y Redipollos, para Santa Ana y su Rollo, para la vieja y su rueca, independencia y cogollo, que d»eso va aquí la trata, de calzar linda alpargata y arrimarse bien el bollo; y de preñar a la abuela ahora que somos pocos o de limpiarnos los mocos con la manga en lentejuelas. ¡Libertad territorial para Andarraso y La Uña y líbrenos Dios de garduñas!, ¡autodeterminación!... y niéguese el agua al Carrión, dice aquí Pantaleón espantado de ese agravio, de esa aurora y su rosario... adalid de lleounesistas, rebotado de las listas y clamando en rebelión por la hijuela y el copón o alardeando de vista de lerdo seminarista, pues quiere cerrar León con clausura de convento pidiéndose la posesión desde la alforja al jumento, Pantaleón, Pantaleón, que paices un cirilón sin salirte de esa senda por buscar tu instalación y la d»esos cuatro mendas que van de sublevación con su Conceyu Rapaz, que ye de Juventudes Frente, con su fatu, su falaz... y con su culo al relente de oteguis y catalinos, valensiás, beiras de airiños, arzallones, cantabrinos y puyolones... con tal de subirse al pino... de los muy tocacojones.