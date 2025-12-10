Adiós del podemita en las Cortes

Creado: Actualizado:

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes, el leonés Pablo Fernández, aprovechó ayer su última pregunta ante el Pleno al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para despedirse al no concurrir en las próximas elecciones autonómicas y comentó que tiene esperanza en que los ciudadanos «abran los ojos» y apuesten por una Comunidad sin el PP en el gobierno. Fernández espetó a Mañueco en su intervención que el «ruido» que se escucha acabará con su gobierno. Mañuecó le afeó a Fernández su trabajo «esmirriado» en esta legislatura: «La mejor decisión que ha tomado usted es el querer marcharse, a mí me educaron en el perdón y no le guardo rencor de todas aquellas faltas de respeto y de insultos que me ha proferido».