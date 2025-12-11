Creado: Actualizado:

Y ahora... el presidente de la diputación de Lugo, el que faltaba, otro más con seis víctimas denunciantes como muescas en la culata de su pistola braguetera (y las que te rondan, moreno, desde el silencio o el miedo al jefe en su altanería)... todo un líder y miembro de la Federal que va y sale de los oscuros toriles del baboseo al coso de la Escandalera dejando un rastro de ignominia y vergüenza, recibiéndole a puerta gayola un Pedro Sánchez «Fontanerito de Triana» que, viendo a ese torete tuerto de cuernos, no sabe a qué lado revolar el capote, si a diestra o a siniestra, llevándoselas todas de cara para que le empitone el morlaco justo donde la taleguilla le oculta sus atributos. En su peor momento, sólo les faltaba a los socialistas que se les siga fugando en sangría el despechado voto femenino que, creyendo con ello huir de Guatemala, ignora o parece darle lo mismo meterse en Guatepeor porque ahora sólo tratan de castigar a unas siglas que, queriendo ir además de feministas, no dejan de tocarle el culo al género... y al material. De acoso generalizado y tocamientos en particular va el caso concreto de ese socialista gallego, salazarista por demás en sus meneos, munición explosiva para enemigos que, tras su propia sebe y con tanta viga en ojo ajeno, absuelven por la cara todas las pajas y pajotes en el suyo, pues a fuer de ser claros, dígase que estas conductas jamás son patrimonio particular de un partido, y que la gran corporación de «Babosos S.A.» (ay, el anonimato) es política, laboral y socialmente algo transversal y universal, fenómeno que rula en todo colectivo donde lo machorro se venializa viéndose leve o natural en quienes, por alcanzar poder, creen tener derecho a pieza de caza convencidos de que lo suyo es coto privado con licencia orgánica para el abuso, el acoso... y el derribo... y ahí va la realidad muda de tantísimas víctimas que por miedo a que no las crean, a represalias o a que las acusen de provocar o consentir se enfrentan al desamparo de no ser escuchadas por quienes tienen la obligación de atajar la babosidad reinante. ¿De verdad no hay aquí acosadas en el PP desde Nevenka?... ¿ni en la derechazi y la izquierdina?... ¡ja!...