El conflicto del acoso ya se extiende a CyL

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), afeó ayer las «lecciones de feminismo del PSOE» mientras deja «a las víctimas a su suerte» y oculta supuestos casos de acoso. «Apreciamos que el PSOE, que siempre quería dar lecciones de feminismo, es el partido que hoy oculta estos casos y que no está apoyando a las víctimas y las está dejando a su suerte», comentó Carriedo tras la dimisión de sus cargos del senador por Valladolid, Javier Izquierdo, que fuera también delegado del Gobierno en la Comunidad. El anuncio se produjo después de que eldiario.es publicara un escrito del canal antiacoso de Ferraz que apunta a Izquierdo.