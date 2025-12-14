¿Estará en China la solución a Feve?

Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado esta semana varias compañías punteras de desarrollo ferroviario en China, para buscar proveedores ante la creciente demanda de la alta velocidad en España. La última, Changchun Railway Vehicles, pertenece al mayor fabricante del mundo. Y es líder en innovación tecnológica: no sólo desarrolla trenes de muy alta velocidad, sino trenes metropolitanos de transporte urbano con soluciones ecológicas, locomotoras diésel y eléctricas, sistemas de fabricación inteligente,... ¿Habrá tomado el ministro nota de alguna solución que resuelva la llegada del tren de Feve a la ciudad de León?