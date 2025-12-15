Ninguno ha hecho nada por ellos

Creado: Actualizado:

Llega la hora de las lamentaciones porque España no ha sido capaz de gestionar los fondos europeos Next Generation, generosos y destinados a la necesaria transformación económica. No ha podido ser por una inexplicable incapacidad de gestión de la que el principal responsable es el Gobierno central, pero no sólo. Ahora el vicesecretario de Economía del PP Alberto Nadal critica la «oportunidad histórica desperdiciada», que sólo ha permitido que Sánchez sobreviva todos estos años sin prespuestos. Pero ¿dónde está la exigencia del resto de los partidos durante este tiempo? ¿Dónde la de autonomías, ayuntamientos y organizaciones empresariales? España renuncia a más de 60.000 millones de euros. Una ruina común.