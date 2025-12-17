Duelo de leones leoneses en el Parlamento...

Creado: Actualizado:

Las actividades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero volvieron a auparse ayer a las portadas de la prensa nacional. Al leonés le llega el ‘fuego’ desde su tierra, de la también leonesa Ester Muñoz. La portavoz del PP en el Congreso registró ayer una batería de preguntas parlamentarias para aclarar las actividades de Zapatero y su reunión con el directivo de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez. Muñoz resalta que los medios han difundido «material audiovisual» sobre una reunión el día 8 entre Zapatero y Julio Martínez, que fue detenido por la Udef horas después, en «una zona de acceso restringido de titularidad estatal gestionada por Patrimonio Nacional».