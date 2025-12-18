Un último pleno acorde con el mandato

Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León acogieron ayer el último pleno del mandato, a la espera de las elecciones de marzo. Una legislatura curiosa, con todo tipo de episodios, probablemente acorde con el tipo de personajes que han ocupado algunos escaños. Fue el día del adiós a algunos de ellos. Pero, entre tanta crispación y bastante esperpento, esta sesión final estuvo marcada por nuevos episodios insólitos. El Pleno tuvo que pararse en dos ocasiones. La primera por la indisposición de la procuradora socialista por Valladolid, María Isabel Gonzalo, que salió literalmente en camilla por un cólico. Y un rato después llegó una segunda interrumpción, en esta ocasión al caerse la red de internet del hemiciclo.