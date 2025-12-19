Todo preparado ante al ‘tsunami’ de la gripe

Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que los servicios hospitalarios y del sistema sanitario de Castilla y León están preparados para hacer frente a la epidemia de la gripe. De esta forma, los recursos disponibles permiten atender todas las demandas que existen, si bien los planes de contingencia que están diseñados permitirían los refuerzos y actuaciones específicas en caso de que hubiera momentos de repunte que requerieran alguna respuesta adicional. Así lo ha trasladado tras el Consejo de Gobierno, y subrayó que todos los años hay que estar preparados para hacer frente a la gripe, si bien «parece que este año, especialmente, las circunstancias de la gripe podrían tener un impacto».