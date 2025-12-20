León en el aire

Creado: Actualizado:

León es incapaz de remontar el vuelo. Nada que tenga que ver por lo que del aire venga, a la espera de proyectos aeroespaciales y de drones prometedores, que si acaso ponen más en evidencia la torpeza en la gestión de lo aéreo doméstico, que ya hace mucho tiempo debería ser un aquí y ahora.

Con una infraestructura como la de La Virgen del Camino, por lo militar y por lo civil, y que a poco interés permitiría aventuras mucho más ambiciosas, se evidencia una torpeza y una falta de peso de todo, todo, todo el entramado local en la toma de decisiones a nivel nacional que no admite excusas. Se oyen vocecitas y se plantean preguntitas. Con el resultado esperado: cero patatero (como se presagió en su momento).

Para empezar, tras largo barbecho de recepciones institucionales los emisarios del ministro Puente comprometieron la embajada de la directora general de Aena para analizar la viabilidad de la terminal de mercancías del Aeropuerto de León. Esa que desde la Diputación encargan sucesivos informes, sin aclarar si hay futuro más allá de una millonaria inversión. Esa posibilidad que ignora el Gobierno, negando hasta una visita institucional que dé aire incluso a la nada. Y eso es lo que hay, nada.

Lo que no le falta al aeropuerto leonés es niebla y sombra en el invierno que le condena al abandono, porque los pasajeros nunca saben si van a llegar aquí o a Pernambuco en los escasísimos vuelos de la propuesta leonesa. Mientras destinos vecinos, más complejos incluso en condiciones meteorológicas, aunque con más atractivos para los viajeros, sortean el regateo de las compañías low cost de la mano de sus gobiernos autonómicos. Aquí somos muchos más a repartir. La nada que se sortea.

Inasequible al desaliento UPL, en su mundo feliz de pedir sin tener que responder, reclama a León que solicite la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública aunque no cuente con el aeropuerto internacional exigido. Dramáticamente, León tiene tanta infraestructura para serlo como inoperancia para ejercerlo. Otro brindis al sol.

Y la incombustible secretaria de Estado de Defensa, la leonesa Amparo Valcarce, tuvo esta semana oportunidad de aclarar el turbio escenario del aeropuerto leonés y los planes del Gobierno, si los hay, para su futuro. No quiso hablar.

Este es el escenario aéreo de León. Silencio e indiferencia. Condena.