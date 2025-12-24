La Marimorena

Creado: Actualizado:

Ande usté, señá Marimorena, deje de andar, ¿no se cansó armándola todo este año?, tregua nos debe, deje, deje, tengamos la fiesta en paz, y mande callar al pijotieso y al cagadogmas, andeallá el buscapleitos, ande, ande… ¡paz entre los ruines y mierda pa los pequeñines!... y que sí, que no, que nieve con turbón… y venga hoy la Lechebuena si mañana es Navidad… ande, ande, ande, hable sólo la pandereta y calle la tele para que suene el que no tiene nada que decir… vengan barajas, hable el brasero… y saca la copa, María, que hoy se emborracha sólo la abuela y el hijo de mi portera al que han traído en camilla por pedir el aguinaldo al tendero de la esquina que ha tenido la atención de tirarle a la cabeza un pedazo de turrón… ¡qué bonito este villancico!... es muy popular, en superficies comerciales sigue dando su turra, se titula «Canta, ríe, bebe» invitando al ruido con cualquier cacharro porque la orden es cantar, reír y beber, ¡viva el alcoholismo!... «que hoy es Nochebuena y no hay que tener pena»… lo compuso Ricardo Boronat (muerto en 1046) hace unos cien años (autor también del no menos popular «Arre, borriquita»), lo grabó en los 40 con los coros infantiles de las escuelas madrileñas, pero después vino la censura capándole versos de una audacia inimaginable entonces como «dale a la sartén y dale al tendero un tiro en la sien» o el «dale a la zambomba, dale al almirez y dale a tu suegra en mitá la nuez», metiendo incluso guardias borrachos en su letra y sin que en ella aparezan ni el Niño, ni la Virgen, ni san José, ni los pastores o los Reyes Magos… ni guiño religioso asoma… pero su ritmo vibrante hace más campanillero y sugestivo el mensaje que ribetea el despropósito, razón por la que corren versiones con su texto original irreconocible… Y es que hay villancicos de un origen popular que llevan siglos sin apearse de su ruda y tremenda sinceridad… ahí va otrom de inquietante sinceridad, el »Dime Niño de quién eres», repitiendo un estribillo tremendo: «La Noche buena se viene, tuturñú, la Nochebuena se va; y nosotros nos iremos, tururú, y no volvemos más»… jodó… y encima añade lo de «resuenen con alegría los cánticos de mi tierra»… ¡alegría, alegría!... que venga Juan del Enzina y lo arregle un poco: «Hoy comamos y bebamos y folguemos que mañana ayunaremos». Feliz noche. Y que no haya heridos, sólo contusionados.