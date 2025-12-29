Problemas con la misma respuesta

Creado: Actualizado:

Agilizar la conversión de oficinas y locales en viviendas es una de las propuestas estrella del PP para resolver la urgencia de la demanda, según su vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal. Una medida por la que llevan apostando ciudades como León desde hace tiempo, y a la que ahora se suma también San Andrés del Rabanedo, aunque en la práctica poco se ha avanzado. El que fue secretario de Estado de Rajoy propugna también crear suelo urbanizable rápido con incentivos e impulsar las políticas que faciliten no solo el alquiler, sino también la compra de vivienda. Para que España «vuelva a ser un país de pequeños propietarios».