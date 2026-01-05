Los Reyes Magos se lo pasan bien

Creado: Actualizado:

La ilusión de la noche más emocionante del año recorrerá este lunes toda la provincia a través de las cabalgatas de los Reyes Magos que los ayuntamientos han preparado con primor para que la magia llegue a todos los rincones de León. De especial interés es la iniciativa que tradicionalmente se celebra en La Ercina, donde cada año una localidad del municipio organiza un desfile a través de sus catorce pueblos con reparto de regalos a cada uno de los vecinos y la buena costumbre de servir algo de comer y beber para que no desfallezcan los participantes. Cierto es que alguno, sea paje o rey mago, llega algo tocado al final del recorrido.