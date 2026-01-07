Analistas al paro

Creado: Actualizado:

Una de las cosas malas de Trump es que amenaza con dejar sin trabajo a cientos de geoestrategas acostumbrados a explicarnos las razones profundas de las cosas. Hasta hace cuatro o cinco años, necesitábamos a alguien, preferiblemente calvo y con gafas, que nos dijera que, detrás de cualquier movimiento internacional de Estados Unidos, estaba en realidad el petróleo. En cierto modo eran útiles para limpiar toda esa hojarasca retórica que expedía la Casa Blanca: «¡Qué democracia ni qué democracia! ¡A estos solo les interesa el petróleo!», proclamaban en las televisiones y en las radios, como quitándonos la venda de los ojos y desentrañando las verdades últimas de la maquinaria yanqui. En tiempos recientes incluso se habían reciclado y sustituían el petróleo, que no deja de ser una cosa viejuna y pegajosa, muy años setenta, por las tierras raras. ¡Las tierras raras! Eso sonaba mucho mejor, como a película de Star Wars, y nos introducía definitivamente en el siglo XXI, un mundo fantasmal de microchips y ordenadores cuánticos.

Pero esa gente, los geoestrategas digo, están siendo víctimas colaterales del regreso de Trump a Casa Blanca y, si no les ayudamos a reciclarse, pronto los veremos de repartidores de Glovo o abriéndose alocados canales de Youtube en plan La Casa de los Gemelos. Las televisiones van a dejar de contratarlos y ni siquiera Iker Jiménez los sentará en su mesa de debate. Son, por así decirlo, un sector en reconversión. La cruda realidad es que ya no los necesitamos: ahora es el propio Trump en persona el que sale a decirnos que en Venezuela lo único que les interesa es el petróleo y que la Delcy misma les sirve. ¡Qué democracia ni qué gaitas!