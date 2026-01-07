España, líder en ha quemadas pero no en incendios

Creado: Actualizado:

El fuego quemó 393.079 hectáreas en España el año pasado, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. Esta cifra supone el 38% del territorio quemado en toda la Unión Europea (UE), que suma 1.033.966 hectáreas. No obstante, España no es el país europeo donde más fuegos se produjeron durante el año pasado. En total, España registró 350 incidentes en este sentido, lo que representa un 40% menos que Italia, que tuvo 612, y 151 menos que Rumanía, donde hubo 491. La cifra de hectáreas quemadas en España se disparó entre el 5 y el 19 de agosto, el peor del año en el noroeste.