Tractoradas para intentar frenar Mercosur

Creado: Actualizado:

Las tractoradas convocadas contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur cogieron ayer fuerza en distintos puntos de España y también en otros países europeos. En Cataluña, por ejemplo, fue cortado al acceso al puerto de Tarragona. Hubo también protestas en viales de alta concentración de vehículos, como la AP-7 en Gerona o la A-2 en Lérida. En Castilla y León las tractoradas se limitaron a Soria, Segovia, Burgos y Zamora, y también las hubo en Valencia o Guadalajara. En León, de momento, nadie ha convocado. El presidente de Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) aseguró que se mantendrán en «pie de guerra» si en los próximos días se firma el acuerdo de libre comercio .