Que hay más cosas que «no» que cosas que «sí» en este mundo alante y en esta vida perdularia lo sabe cualquiera y a cualquiera se le hace larga la lista del «no». Anotando, pues, lo que sobra, ¡a ver si así!... Porque sobran... los recuerdos que talló el dolor o el rencor... la mala educación... la escuela cerrada... el pueblo vacío... el zafio que se complace y el ordinario que se regusta... el gusto del pedorri... la idiotez del copiota... la mañana negra tras noche en blanco... la placa solar y el aerogenerador allí donde se engalana el paisaje o la labor guapa... el móvil que atrapa o escupe... la literatura en el vinatero y el vinagre en el literato... la mitad de los regalitos almacenados en la salita... el gastrobar de gastritis... el panetone de moda y norma... el tertuliante todólogo... las aceras en el río... la escopeta del cazador ansioso o tuercebotas... el político tiktokero... el que desprecia cuanto ignora... la salsa barbacoa... el médico sobrexplotado... el traje con zapatillas deportivas... los chiringuitos identitarios y la nacionalitis aguda... la lengua que no se habla... el silencio cómplice del pueblo cobarde... el grandonismo de Trump y sus adoradores... Putin, Jinping y sus alredeores... las fábricas de armamento... las fronteras del supremacista... las plazas en propiedad y los puestos vitalicios... la inutilidad de las tetas en los hombres... la pícara malicia en las doncellas... el rabo alegre en el cura baboso... el cronista oficial y el periodista oficioso... los enigmáticos palitos de cangrejo... lo que viene de lejos pudiéndose hacer aquí... los catecismos del ultra... la grada gritona... el odio al vecino... las estadísticas del Gobierno... el acaparador del pan y mercader del hambre... el esclavo por necesidad... el que chulea a las putas... el que se ofrece al soborno... el ecoturismo en reserva natural... el fusil en la boca... el palo con zanahoria... la pesca ladrona... los amiguetes del concejal... el que vende consejos diciendo que los regala... la religión de ropón papón, los fetiches y los obispos gordos... el que abusa de un niño... la buscona braguetera... la mentira en el que manda y el engaño en el que vende... las cagadas del perrete... y uno mismo si con algo de esto comulga.