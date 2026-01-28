Un lobo con una visión más amplia

Creado: Actualizado:

Consejeros de la Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra se reunirán este viernes en el Palacio de Festivales de Santander en un encuentro sobre el lobo ibérico. Así lo confirmó ayer la titular cántabra de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos. Según explicó en rueda de prensa, se pretende reunir a «la mayor parte» de los consejeros del país responsables de esta materia, afectados por la presencia del lobo en sus territorios. También ha sido invitada al encuentro la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si bien no ha confirmado hasta el momento su asistencia.