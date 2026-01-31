Dudas sobre el uso minero para el grafito

Creado: Actualizado:

«El carbón de Cerredo no es grafitable, en absoluto. No hay ninguna duda. Hay una voluntad de engaño a la administración». La afirmación ante la Comisión de Investigación por el accidente mortal de la mina de Cerredo quizá precisa explicaciones de otros expertos. La hizo el ingeniero Gerardo Biain, próximo al grupo Victorino Alonso. Mostró unas fotos de la explotación que, según él, si son observadas por «cualquier técnico con experiencia sabe que se está extrayendo carbón". En la explotación había licencia para investigar el uso como grafito, pero Biain fue contundente: ese proyecto se basa en «unos análisis previos de un carbón que no es de esa mina» y que es de importación «claramente». Ayer, el propio Alonso ratificó las dudas: extraer carbón para producir grafito «es imposible» dado el material que existe en esta explotación.