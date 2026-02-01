El éxito de las legumbres de León

Creado: Actualizado:

La Alubia IGP de La Bañeza es una de los grandes triunfadoras del Campeonato Nacional desTAPA las LEGUMBRES Tierra de Sabor, impulsado por la Consejería de Agricultura, después de que haya sido elegida por diez de los 17 finalistas para formar parte del plato que les ha llevado a competir con los mejores. Cada chef accede a la final en representación de su comunidad autónoma, y deberá elaborar sus tapas en directo ante el jurado para llevarse el galardón. La exquisitez de la alubia leonesa enriquecerá la mayoría de las recetas del concurso, en el que otros dos especialistas han optado por usar la también muy leonesa Lenteja de Tierra de Campos.