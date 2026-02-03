Otro 'tren' que se aleja por una catástrofe

Creado: Actualizado:

La víspera del Patrón, como dicen los gallegos, se estrellaba un tren a las puertas de Santiago de Compostela, con un resultado trágico: 80 muertos. Una polémica curva que en aquel 2013 se achacó a las prisas políticas por inaugurar el tramo de alta velocidad desde Orense provocó el descarrilamiento de un alvia en Angrois. Durante años se explicó que era la causa de que el tren de Feve no volviese a la estación de Padre Isla, en León. Se había cambiado la legislación para impedir los tramos tranviarios con trenes de vías normales, algo que sí ocurre, por ejemplo, en el entorno de Alicante. Ahora, tras la nueva catástrofe en Adamuz llega otra losa para León. El Gobierno prevé un retraso en la entrada de nuevas compañías en más trazados, incluido el de León...