'Censura' electoral contra la propaganda

El rigor en las campañas electorales, y en los días previos, se ha ido extendiendo al implicarse más la Junta Electoral para perseguir los actos de propaganda ilícita. Ante la cita del 15-M en Castilla y León, ya han surgido las primeras polémicas. Ayer, la Junta Electoral Central avaló la decisión tomada por su instancia autonómica, que forzó la suspensión de un acto institucional sobre Formación Profesional que había sido convocado por la ministra de Educación, Milagros Tolón, y que recurrió el PP por entender que en él se iban a realizar exposiciones sobre logros del Gobierno. La suspensión generó quejas del PSOE, que argumentó que no podía suspenderse un acto con carácter preventivo, sino que debería esperar a su desarrollo para apreciar si se transgredía la ley.