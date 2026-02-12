¿A por el récord de días de permiso el 15-M?

Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial dio ayer luz verde a los listados de candidaturas presentadas para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. Los titulares destacan el nuevo récord establecido en el número de aspirantes a unos escaños que, salvo sorpresas mayúsculas, tienen una reducida lista de verdaderos aspirantes con opciones. Más allá de los aventureros de la política que nunca faltan, de los que buscan socavar votos a sus expartidos o generar confusión, hay otro factor en la Democracia española que probablemente está detrás del dato que fija en 52 el incremento de las candidaturas que incluía ayer el Boletín con respecto a las de febrero de 2022. Que el nombre de una persona figure en esas listas suponen 15 días de vacaciones extra para hacer campaña...