Quién dijo que en León nunca hay nada...

Las predicciones metereológicos no son nada buenas para este fin de semana. La sucesión de temporales parece que no termina. Pero pocos sábados tiene el año tan intensos como el que vivirá hoy León. Para la tarde está programado el desfile central del Carnaval, que desde hace años se celebra en sábado para evitar el martes, jornada laborable. Pero coincide en el tiempo con un partido de los marcados en rojo en el calendario de la Cultural. Llega al Reino de León uno de los históricos del fútbol español, el Zaragoza. En la misma tarde en la que una de las bandas más famosas de la Semana Santa, la sevillana Virgen de los Reyes, ofrece un doble concierto en el Palacio de Exposiciones con 4.000 entradas vendidas. Y con el mítico Miguel Ríos en su gira de despedida en el Auditorio.