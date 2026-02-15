Dispara al boomer

Creado: Actualizado:

La veda está abierta y disparar al boomer se ha convertido en el mandato generacional de voceras y voceros del neoliberalismo. Con llantos y gemidos, se proclaman hijos e hijas de las clases medias e incluso obrera antes de arremeter contra un sistema que «está hecho para los boomers y ya no funciona», como señalaba la periodista y politóloga Estefanía Molina. Mucho título para tan pocas nueces, aunque con importante ruido de la gran cabecera en la que trabaja, propiedad del gran fondo de inversión Liberty Acquisition Holding.

Creen estas nuevas generaciones que las pensiones y el bienestar que representa la sanidad o la vivienda a la que accedieron después de años de hipoteca (casi todos pasamos por el aro del sistema) están lastrando su bienestar y desarrollo. Es digno de estudio que personas criadas, mimadas y formadas, gracias al sacrificio de sus madres y padres y a un sistema que universalizó la sanidad, el acceso a la educación, las pensiones y, muy recientemente, la atención a la dependencia, arremetan contra él con tanta banalidad.

En vez de sumar, prefieren restar. Como si el problema de acceso a la vivienda, a un mercado laboral digno y a una estabilidad personalidad se solucionara privando a los boomers de los derechos conquistados con sudor, lágrimas y, muchas veces, corriendo delante de las porras de la policía. Los problemas de las generaciones más jóvenes no se van a solucionar por restar derechos a los mayores. Que la clase política reinante no es excusa para intentar desmantelar lo mejor del sistema.

Las generaciones quejicas son muy cansinas. Las conozco muy de cerca. Gente que nunca ha movido un dedo por sus derechos y que, por supuesto, no los moverá por los del colectivo y se pasa la vida reprochando el estatus de quienes les preceden. Han sido la avanzadilla del individualismo atroz en que nos ha sumido el consumismo.

Confío en que detrás de este escaparate mediático que da bombo y platillo a jóvenes y jóvenas dispuestos a abrir la brecha de la destrucción total del sistema para el gran capital, haya mesnadas de jóvenes y jóvenas que conviertan la rabia por la falta de políticas que miren por su intereses en proyectos políticos en los que haya escucha y reconocimiento intergeneracional.

Las generaciones que hoy disfrutan de las pensiones vivieron en cuartos subarrendados y hasta en chabolas trabajaron en el campo, en la hostelería o en la vendimia en Francia para pagarse los estudios, fueron niños pastores y adolescentes sirvientas y lucharon en las fábricas e hicieron huelgas para conseguir convenios que hemos heredado y nos han ido esquilmando.

‘Queremos todo el paraíso’, como dicen las Mujeres Creando, el movimiento que lidera María Galindo en Bolivia. Queremos que la juventud tenga un futuro más optimista del que planean los fondos de inversiones y las grandes fortunas, empeñadas en invertir en armamento y en la carrera espacial en lugar de mejorar las condiciones de vida de la población del planeta.