Se lió la semana pasada en TikTok. Lo de siempre: una tormenta en una pantalla, es decir, la nada, hasta que pasa a X y de ahí a los medios tradicionales, con lo cual la tormenta se convierte en otra nueva borrasca. De eso iba la cosa, de «Cumbres borrascosas» y de una chica de 25 años que se había puesto a leerla por aquello de la película tontipop de Emerald Fennell y no entendía el significado de ‘antonomasia’, ‘estaño’ o ‘estrépito’. Vinieron, entonces, el echarse manos a la cabeza y el lamento por el sistema educativo. Vale, pero el primer paso para aprender es reconocer que no se sabe. Y que la tipa estaba dispuesta a seguir con la lectura «dejándose la piel en el pellejo», que diría Mazagatos.

Para desasnarme yo también, que estoy tan falta de sabiduría como de colágeno, veo a María Zambrano en ‘Tatuaje’, aquel programa de RTVE presentado por José Miguel Ullán. Dice Zambrano: «Se han ido perdiendo palabras sustanciales». Sí, como ‘antonomasia’. Te pones la entrevista a la filósofa y, ante su dominio del lenguaje, te dan ganas de dejar de escribir. Y de hablar. De fumar no, porque se enciende un pitillo tras otro. Ullán le lanza palabras a Zambrano como pelotas de tenis; ‘aurora’ es una de ellas. Seguro que la chavala borrascosa tampoco sabe lo que significa, pero si a su edad no se ha cruzado con esa palabra en la vida no es porque sea tonta, sino porque su contacto con la literatura comienza y acaba en los escritos instagrameros nivel «cree en tu Beyoncé interior». No sé, yo pondría a Irene Vallejo a presentar ‘La isla de las tentaciones’ y a hablarles a los participantes de la pasión entre Eneas y Dido antes de soltar «hay más imágenes para ti». Esas también son palabras sustanciales.