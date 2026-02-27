El ciudadano no sabe a qué atenerse

Creado: Actualizado:

Ayer, en el Pleno del Congreso, llegó el enésimo varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP, Vox y Junts coincidieron con sus votos para tumbar dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía, entre otras cosas, la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia. La situación no es nueva pero sí preocupante. El Ejecutivo realiza constantes anuncios de iniciativas que luego no prosperan. Y la ciudadanía sufre una situación de confusión al creer que sí son normas aprobadas. Se genera inseguridad jurídica. Entre otras cosas, por ‘cocinar’ asuntos entremezclados en las iniciativas legales.