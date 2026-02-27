No pidamos la luna, que queda lejos

Creado: Actualizado:

Antes de la campaña, la precampaña: Nada. Muchas citas en muchos sitios y con mucha gente. Muchas fotos y en los sitios a los que se es bienvenido y con la gente que da la bienvenida. Mejor eso que ir a allí donde existen los problemas a los que hay que dar solución. Un ejemplo: Pedro Sánchez el pasado domingo en Ponferrada, con un auditorio repleto de cargos públicos, unos 600 todo lo más. Concejales, alcaldes, diputados, procuradores… Todos aquellos que sacan la olla del cocedero de quien convoca la comida. Pero, en fin, eso es harina de otro costal.

A punto de acabarse el 26 de febrero, con el comienzo de la campaña electoral a minutos, este Diario de Campaña sólo puede pedir que los partidos políticos hagan un ejercicio de honestidad, que solo prometan aquello que puedan cumplir. El votante únicamente está en posición de pedir que no le engañen en la oferta. Para eso, el mismo castellano y leonés que está convocado para votar el 15-M tiene que hacer su propio examen de conciencia. Para empezar, el individuo, que no el colectivo, debe saber que todos mienten, pero lo tienen mucho más fácil aquellos que ni han tenido, ni tienen, ni van a tener responsabilidad de gobierno. En esos casos prometen la luna sin informar de que la excursión hasta el satélite cuesta un potosí y la factura será a repartir. Por no hablar de que el viaje puede llevar el mismo retraso que los trenes de Óscar Puente y al llegar, si llegas, puede haber algún okupa que bajo la vitola de vulnerable no se apee del burro al que llamarán Mar de la Tranquilidad. En el caso de los que han gobernado, explicar y responder. No hay más camino. ¿Está mal León? No responderé. El PP que explique su gestión en la Junta. El PSOE que explique su gestión en Moncloa y en la Diputación Provincial o el Ayuntamiento (ya sé que eso no se vota el 15-M). Y la UPL que explique su gestión en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento, donde dirán que no hay pacto pero lo parece. Y Vox que explique. Lo que sea pero que lo explique sin decir arre y so al mismo tiempo. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. El voto. Si al votante le pides, dale.