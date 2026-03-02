Al rastro en domingo luminoso

Creado: Actualizado:

Justo después de sacar la rueda del coche de alguno de los cientos de agujeros que hay en el asfalto de la capital leonesa, se oye que la socialista Nuria Rubio propone blindar la Educación en un país con una Educación Pública con todas las garantías de igualdad en las enseñanzas. Nadie que realmente quiera hacerlo se queda sin estudiar. La leonesista Alicia Gallego quiere garantizar la Sanidad en los núcleos rurales en un país en el que hay pocos médicos y ninguno quiere ir a ejercer a un pueblo por mucho que le ofrezcan mejoras salariales o le regalen chorizos por Navidad. La carrera profesional está en los lugares en los que hay enfermos y la despoblación es un problema real. Ambas cuestiones son demagogia. No son tonterías, pero sí prácticas políticas destinadas a ganar el favor popular (Sic RAE) sin que te comprometan mucho en caso de victoria electoral. Sí es una tontería, por no llamarle falacia, o sea un razonamiento engañoso que rompe las reglas de la lógica para confundir, lo que hizo Patxi López en Salamanca. Acompañado de Carlos Martínez, el político vasco, que atesora un andamiaje intelectual similar al de un olivo, dijo que la derecha inocula el odio en la gente paseando el fantasma de ETA. El señor López no dice lo mismo cuando su jefe Pedro Sánchez saca el cadáver de Franco. ETA mató con bomba lapa a Juan José Carrasco Guerrero en 1993, el portero de mi equipo de fútbol durante la infancia. No odio a Patxi López, pero dudo de su construcción mental.

Ayer, los candidatos del PSOE, del PP y de la UPL fueron al rastro. Es una visita tradicional en campaña. A la braga barata y el Calvin Klein de palo. Es de esperar que pudieran ver que en ese lugar se venden imitaciones de todos los colores de forma no demasiado legal. Y es de suponer que les diera igual porque también en la política se copia la estupidez cuando lo bueno sería copiar la inteligencia o si se apura la honradez. El PSOE y la UPL siguieron en su empeño de demostrar que todo está mal desde hace 39 años que gobierna el PP en Castilla y León; y el PP está empeñado en recordar todo lo realizado, que indudablemente es mucho, aunque los dos primeros no quieran verlo. Habría que vender más ilusión que pasado. ¿Y Vox? Ay Vox. Abascal va a visitar entre el martes y el miércoles Villablino, Ponferrada y La Bañeza. Pollán estará detrás.